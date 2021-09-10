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Küba’da 2 yaş üstü çocuklar coronaya karşı aşılanıyor

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Covid-19 salgınına karşı bazı ülkeler aşılama yaşını düşürmeye devam ediyor.
Küba’da 2 yaş üstü çocuklar coronaya karşı aşılanıyor

Covid-19 salgınına karşı bazı ülkeler aşılama yaşını düşürmeye devam ediyor. Küba'da geçtiğimiz günlerde yerli Covid-19 aşısı olan Soberana 02'nin çocuklarda kullanılmasına onay verilmesinin ardından salgın nedeniyle ara verilen eğitim-öğretimin yeniden başlatılması için çalışmalar başladı.

Okula dönüş hazırlığı yapan Küba'da, 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı. Küba, aşılama yaşını 2’ye kadar düşüren ilk ülke oldu.

ŞU ANA KADAR KAÇ ÇOCUK AŞILANDI BİLİNMİYOR

Kübalı bilim adamları yerli Covid-19 aşısının, güvenli ve etkili olduğunu ifade ederek, hükümetin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) aşının onaylanması adına başvuracaklarını bildirdi.

Küba Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 aşılama programı ile bugüne kadar 4 milyondan fazla kişinin tamamen aşılandığı ifade edildi.

Bakanlık, çocuklara yönelik aşı uygulamasının ilk olarak son günlerde vaka ve can kayıpların arttığı Cienfuegos'da başlatıldığını açıklarken, şu ana kadar kaç çocuğun aşılandığı hakkında bilgi vermedi.

KASIM’A KADAR NÜFUSUN YÜZDE 90’ININ AŞILANMASI HEDEFLENİYOR

Hükümet yetkilileri ayrıca, sınırdaki kısıtlamaların kaldırılarak uluslararası ulaşıma tekrar açmayı planladıklarını ifade ederek, kasım ayı ortasına kadar 11,2 milyonluk nüfusun yüzde 90'dan fazlasını Covid-19'a karşı tamamen aşılamayı umduklarını belirtti.

Küba'nın Baş Epidemiyoloğu Dr. Francisco Duran Garcia yaptığı açıklamada, “Çocuklarda pozitif Covid-19 vakalarının artmasından dolayı ailelerin kendilerini daha fazla koruması gerekiyor, bu sebeple biz de kendi çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyoruz” dedi.

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