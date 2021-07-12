Küba'da ABD destekli gruplar sokağa çıktı, Devlet Başkanı Canel halka çağrıda bulundu: Devrimi teslim etmeyeceğiz!

Küba'da ABD destekli bir grup ülkenin birkaç noktasında sokağa çıkarken, ABD bayraklarıyla devrim karşıtı sloganlar atıldı

Küba Devlet Başkanı Canel, "Amerikan imparatorluğuna bağlı olan devrim karşıtı paralı askerlerin istikrarsızlık yaratmasına izin vermeyeceğiz" dedi ve halkı Küba devrimlerine sahip çıkmaya çağırdı. Canel'in çağrısının ardından Küba halkı sokağa çıkarak ABD destekli grupları protesto etti.

Küba'da ABD destekli bri grup ülkenin birkaç noktasında sokağa çıktı. ABD bayraklarının görüldüğü eylemlerde Küba Devrimi karşıtı sloganlar atıldı. Söz konusu eyleme ilişkin ABD yönetimini işaret eden Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, halkı devrimlere sahip çıkmaya çağırdı. Çağrının ardından Küba halkı, ülkenin dört bir yanında sokağa çıktı ve ABD destekli grupları protesto etti.

Küba'nın başkenti Havana'ya 33 kilometre mesafede yer alan San Antonio de los Banos kasabası ile ülkenin farklı bölgelerinde ABD destekçisi gruplar devrim karşıtı gruplar ABD bayraklarıyla sokağa indi ve devrim karşıtı sloganlar attı.

Ayrıca, ABD'nin çeşitli bölgelerinde de Küba Komünist Partisi'ne karşı eylemler düzenlendi ve ABD'ye 'askeri müdahale' çağrısında bulunuldu.



Fotoğraf: Küba'da sokağa inen grupların ABD bayrağı taşıdığı görüldü

Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, halkı Küba devrimlerine sahip çıkmaya çağırdı.

"Devrimi teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz" diyen Canel, ABD yönetiminin pandemi döneminde Küba'da siyasi istikrarsızlık çıkardığını, abluka uygulayarak ekonomiyi altüst ettiğini vurguladı.

Canel, "Amerikan imparatorluğuna bağlı olan devrim karşıtı paralı askerlerin istikrarsızlık yaratmasına izin vermeyeceğiz. Devrimci bir tepkimiz olacak" diye konuştu.

Küba Devlet Başkanı Canel'in çağrısının ardından Küba'nın dört bir yanında halk sokağa döküldü ve Küba devriminin lideri ve dünya devrimci hareketinin sembol ismi Fidel Castro'nun dövizleriyle ABD destekli grupları protesto etti.



Fotoğraf: Canel'in çağrısının ardından Küba'nın dört bir yanında halk sokağa döküldü ve devrime sahip çıktı

MİAMİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'MÜDAHALE' ÇAĞRISI!

ABD hükümetini destekleyen Kübalıların yaşadığı ABD Miami'de bulunan 'Little Havana'da bir grup bir araya geldi ve Küba Komünist Partisi'nin 'devrilmesini' istedi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, burada bir konuşma yapan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Küba'ya ABD önderliğinde uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Suarez, "Kübalılar tiranlık olmadan kendilerini yönetmeye layık ve hazırlar. Bugün sona erebilir ve sona ermelidir. Bu anın sonuçları, yarım küredeki milyonlarca insan için Nikaragualılar ve Venezuelalılardan ve çok daha fazlası için özgürlük anlamına gelebilir" dedi.