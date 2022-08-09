  • BIST 2.795,06
  • Altın 1032.682
  • Dolar 17.9564
  • Euro 18.3128
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASüt Dişi Travmalarına Dikkat !

Küba'da limandaki petrol depolama tesislerindeki patlamalarda yaralı sayısı 125'e yükseldi

» »
Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde 5 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü patlamalarda yaralıların sayısı 4 kişi artarak 125'e yükseldi.
Küba'da limandaki petrol depolama tesislerindeki patlamalarda yaralı sayısı 125'e yükseldi

Küba'da limandaki petrol depolama tesislerindeki patlamalarda yaralı sayısı 125'e çıktı duyuruldu.

Ülkenin kuzeyindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde yaşanılan patlamaların ardından yangın halen kontrol altına alınamadı.

Şu ana kadar patlama ve yangınlarda, 1 kişi öldü, yaralıların sayısı da 4 kişi artarak 125'e çıktı.

Yetkililer, 17 olarak açıkladığı kayıp itfaiyeci sayısını ise 14 olarak güncelledi.

Ülkede en büyük endüstriyel felaket olarak kabul edilen patlamalarda, bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 4 bini geçtiği bildirildi.

Küba Ulusal İtfaiye Daire Başkanı Avalos Jorge, düzenlediği basın toplantısında, yangının günlerce sürebileceğini belirterek, "Yüksek sıcaklıklar çalışmayı çok zorlaştırıyor, patlamalar zincirleme bir reaksiyona dönüştü ve telafisi imkansız hale geldi." ifadesini kullandı.

Bölgede toplamda 8 tankın olduğunu kaydeden Jorge, 4 tankın halen yandığını ve yangının diğer tanklara sıçrama tehlikesinin ise devam ettiğini söyledi.

VENEZUELA VE MEKSİKA EKİP DESTEĞİ

Meksika ve Venezuela uzman ekiplerini, yangının kontrol altına alınması için uluslararası iş birliği çağrısında bulunan Küba'ya gönderdi.

Küba'da elektriğin karşılanmasında büyük önemi olan Matanza Limanı'nın devre dışı kalması nedeniyle ülkenin yüzde 60'ına ancak elektrik verilebiliyor.

Yetkililer, yıldırım isabet etmesi nedeniyle limanda bulunan yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını belirtmiş, ilk belirlemelere göre 77 kişinin yaralandığını, 17 itfaiyecinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.

DEVLET BAŞKANI BÖLGEYE GİTMİŞTİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile Başbakan Manuel Marrero'nun, Matanzas Limanı'na giderek yangına ilişkin bilgi aldığı ve hastanedeki yaralıları ziyaret ettiği bildirilmişti.

Liman'daki patlamanın, 5 Ağustos gece 23.00'te bir tankerde meydana geldiği ve alevlerin saatler sonra 3 tankere daha sıçradığı iddia ediliyor.

Matanzas Limanı; petrol kuyuları, rafinerileri, dev tanker ekipmanları ve termik santralleriyle ülkenin en büyük sanayi ve ticaret limanı olarak biliniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meksika karıştı: Otoyolda 6 ceset bulundu, hücreye operasyonda onlarca ölü var06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:50
  • Beyaz Saray’ın yanına düşen yıldırımda yaralanan 3 kişi öldü06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:13
  • Politico: Çin, ABD’li askeri yetkililerin telefonlarını açmıyor06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:51
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:23
  • Washington'daki Beyaz Saray’ın yanına düşen yıldırımda yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:16
  • Beyaz Saray’ın yanına yıldırım düştü: Yaralılar var05 Ağustos 2022 Cuma 16:51
  • Biden’a yapılan son koronavirüs testi de pozitif çıktı04 Ağustos 2022 Perşembe 09:39
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Türkiye’ye ‘tahıl’ teşekkürü03 Ağustos 2022 Çarşamba 20:16
  • ABD’den Suudi Arabistan’a silah satışına onay03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:46
  • California'daki yangında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti