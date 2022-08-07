Küba’da petrol tesislerindeki patlamalarda yaralı sayısı 121 oldu

Küba’nın Matanzas limanındaki tanker üssünde dün meydana gelen patlamalarda 1 kişi öldü, yaralıların sayısı 121’e yükseldi.

Küba’nın kuzeyindeki “Matanzas Süper Tanker Üssü” olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde yaşanılan patlamaların ardından yaralı sayısı arttı.

Şu ana kadar patlama ve yangınlarda, 1 kişi öldü, 121 kişi yaralandı. 17 itfaiyeci ise halen kayıp.

Hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 5’inin durumunun ağır; bölgeden 2 bin kişi de tahliye edildi.

Küba, uluslararası iş birliği çağrısında bulundu

Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, petrol konusunda deneyimli uzmanlardan yardım talebinde bulunduklarını belirterek, “Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili’nin yardım tekliflerine teşekkür ediyoruz. ” ifadesini kullandı.

ABD’nin Havana Büyükelçiliği de Küba’ya teknik olarak yardıma hazır olduklarını vurgulayarak, “Matanzas’taki olayla ilgili Küba ile temas halindeyiz.” dedi.

Yetkililer, yıldırım isabet etmesi nedeniyle limanda bulunan yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını belirtmişti.