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Küba'da sessiz 1 Mayıs 'beyaz önlüklü orduya' adandı

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Küba'da sessiz 1 Mayıs 'beyaz önlüklü orduya' adandı
Küba'da sessiz 1 Mayıs 'beyaz önlüklü orduya' adandı

1 Mayıs'ın belki de en coşkulu kutlandığı ülke olan Küba'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sessizlik hakim.

Normalde binlerce kişinin katıldığı kortejlerle kutlanan Uluslararası İşçi Bayramı bu sene yetkililerin yönlendirmesiyle evlerde kutlandı.

Kübalı İşçi Konfederasyonu Yöneticisi Ulises Guilarte de devlet televizyonunda yaptığı konuşmada bu sene 1 Mayıs'ın "beyaz önlüklü orduya" yani yurt içinde ve yurt dışında salgınla mücadele eden Kübalı doktorlara adandığını söyledi.

Dünyada kişi başına düşen doktor sayısının en yüksek olduğu ülkede uzun yıllardır sağlık diplomasisi yürüterek birçok ülkeye sağlık hizmeti ihraç ediyor. Ada ülkesi bu salgında da 20'den fazla ülkeye doktor gönderdi.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de sosyal medya hesabından "#EvimMeydanımdır, 1 Mayıs'ı kutluyorum" paylaşımı yaptı.

1959'daki Komünist Devrim'den bu yana ülkede 1 Mayıs, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu yaşanan ekonomik depresyon yılları gibi sadece bir kaç defa kutlanmadı.

Mart ayında ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından tüm sınırlar kapatıldı, eğitim, toplu taşıma ve grup faaliyetleri durduruldu. Ülkede tanısı konulan Covid-19 vaka sayısı bin 600'ün altında ve şu ana kadar 64 kişi hayatını kaybetti.

 

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