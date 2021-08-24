  • BIST 1.465,800
  • Altın 487,87
  • Dolar 8,4200
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Küba'da son 24 saatte 74 kişi yaşamını yitirdi

» »
Karayip ülkesi Küba'da, koronavirüs salgınında son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti.
Küba'da son 24 saatte 74 kişi yaşamını yitirdi

Karayip ülkesi Küba'da, koronavirüs salgınında son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti.

Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 618'e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 320 artışla 592 bin 619'a çıkarken, 538 bin 43 kişi iyileşti.

Son zamanlarda vaka ve can kaybı sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 43'üne en az bir doz aşı uygulandığı, aktif vaka sayısının ise 49 bin 901 olduğu bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO açıkladı: Afgan makamlarına verilen tüm destek askıya alındı21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:32
  • Biden’ın basın toplantısı alay konusu oldu21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:03
  • Buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:32
  • ABD sığınmacıları Meksika’da bekletme uygulamasına geri dönüyor21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:27
  • Biden, Japonya ve Çin için büyükelçi adaylarını açıkladı21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:39
  • Biden, Katar Emiri ve İtalyan Başbakanı ile görüştü21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:49
  • Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçıları çatışma: 14 polis yaralı21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:55
  • Küba'dan kendi geliştirdiği 2 aşının kullanımına onay21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:25
  • Latin Amerika'da vaka ve can kaybı artıyor21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:17
  • Biden: Afgan güvenlik güçlerinin kısa süre içinde çözülmesi beklenmedik bir şeydi21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti