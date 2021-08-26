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Küba'da son 24 saatte 96 kişi yaşamını yitirdi

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Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti.
Küba'da son 24 saatte 96 kişi yaşamını yitirdi

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti.

Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 96 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 806'ya yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 637 artışla 611 bin 163'e çıkarken, 555 bin 370 kişi iyileşti.

Son zamanlarda vaka ve can kaybı sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 5 milyon aşkın kişiye 1.doz, 4 milyon 440 bin 553 kişiye 2. doz ve 3 milyon 132 bin 266 kişiye ise 3. doz aşı uygulandığı, aktif vaka sayısının ise 50 bini geçtiği açıklandı.

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