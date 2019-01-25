Küba'dan, 'Kanser aşısı' için Türkiye'ye yardım

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay’ın haberine göre, Kübalı onkologların ülkelerinde geliştirdikleri kanser tedavileri ve aşıları, tüm dünyadaki kanser hastaları için umut oldu. Bu aşılar ve tedaviler için Küba’nın yolunu tutanların sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul Okan Üniversitesi ile Küba Onkoloji Enstitüsü arasında yapılan işbirliği kapsamında, üniversitenin hastanesinde mart ayından itibaren Kübalı medikal onkologlar görev yapacak. Üç Kübalı doktor, hastane onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alacak.

Kurulacak Küba Onkoloji Enstitüsü Merkezi ile de Türk doktorları Küba’daki kanser araştırmalarına katılacak. İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri de eğitim ve araştırma için Küba’ya gidecek. Okan Üniversitesi ve Küba Onkoloji Enstitüsü 2020’de Küba’da düzenlenecek Dünya Kanser Kongresi’ne ortak bir bilimsel çalışma ile katılmayı da hedefliyor.

Birikimi birleştirmek…

Küba ile tıp alanında yapılan işbirlikleri hakkında bilgi vermek amacıyla dün Hilton’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Alper Demirarslan şunları söyledi:

“Kübalı onkologlar immünolojik destek konusunda ileriler. İlaçla kanseri durdurmak yerine, vücudun kendi bağışıklık sisteminin ayağa kaldırarak kanserle savaşmasını sağlıyorlar. Amacımız Küba’da belli bir yere gelmiş olan kanser birikimi ile Türkiye’deki birikimi birleştirmek, yakın coğrafyadaki kanser hastalarının hastanemiz merkezinde değerlendirilmesini sağlamak. Gerekli görülen hastaların Küba’ya gitmesi, gerekmeyenler için de önerilen tedavilerin hastanemizde yapılması sağlanacak.”

SON ÇARE KÜBA

İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, ilk aşamada üç hocanın üç yıllığına Türkiye’ye geleceğini, sonrasında bu sayı ve sürenin artacağını söyledi. Okan, “Kanser hastalarının son çare olarak gittiği Küba’nın sağlık hizmetini İstanbul’a, hastanemize taşıyoruz” dedi.

ETKİLİ VE ÜCRETSİZ SAĞLIK

Küba’da çok etkili ve ücretsiz bir sağlık sistemi bulunuyor. Türkiye’de 1000 kişiye 1.7 doktor düşerken Küba’da bu sayı 7.5. Küba’nın kanser tedavisindeki ana hedefi, bu hastalığı ölümcül olmaktan çıkararak “kronik hastalık” haline getirmek. Kübalı 50 bin doktor 67 ülkede hizmet veriyor. Latin Amerika ülkelerindeki pek çok doktor, Küba’da eğitim görüyor.

YILDA 2 BİN HASTA GİDİYOR

Küba Onkoloji Enstitüsü işbirliği ile 2 bine yakın molekül üzerinde çalışacaklarını kaydeden Dr. Alper Tunga Demirarslan da “Küba sağlık sisteminin onkolojiye yaklaşımının Türk tıbbının onkolojiye yaklaşımıyla sentezleyerek daha net tedavi protokolünü uygulamaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Arif Sağ da geçen yıllarda Küba’ya gitmiş, ağızdan damla tedavisi görmüştü.