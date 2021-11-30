Küba’dan Omicron önlemi: Türkiye’den gelenler de etkilenecek

Küba yönetimi, corona virüsünün Omicron varyantıyla mücadele kapsamında 4 Aralık’tan itibaren birçok Afrika ülkesi ile birlikte birçok ülkeden gelen yolculara yeni önlemler alma kararı aldı.

Küba yönetimi, corona virüsünün Omicron varyantıyla mücadele kapsamında 4 Aralık’tan itibaren birçok Afrika ülkesi ile birlikte birçok ülkeden gelen yolculara yeni önlemler alma kararı aldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün “büyük risk taşıyor” diyerek uyardığı Omicron varyantı ile birlikte Küba birçok ülkeye önlemlerini artırdı. Alınan kararlara göre Güney Afrika, Botsvana, Lesotho, Zimbabve, Namibya, Malavi ve Mozambik’ten gelen turistler Küba’ya giriş yapabilecek. Fakat bu ülkelerden gelen yolcuların aşı kartı, 3 PCR testi ve 7 gün karantinada kalması gerekiyor.

Öte yandan Belçika, İsrail, Hong Kong, Mısır ve Türkiye’den gelen yolcuların ise iki PCR testi göstermelerine karar verildi. Küba, yaklaşık iki hafta önce sınırlarını yabancı turistlere açma kararı almıştı. Ülke içinde aşılama oranını hızla yükselten Küba’da son dönemde vaka ve ölüm sayıları düşüş trendine girmişti.

