Kübalı doktorlar: İhtiyaç olduğu sürece buradayız

Küba’nın koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya’ya gönderdiği doktorlar verdikleri röportajda, ‘Dış politika hakkında düşünmüyoruz, sahip olduğumuz şeyleri paylaşmak için buradayız’ diyor

Küba’nın koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya’ya gönderdiği doktorlar verdikleri röportajda, ‘Dış politika hakkında düşünmüyoruz, sahip olduğumuz şeyleri paylaşmak için buradayız’ diyor

Küba’nın koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya’ya gönderdiği doktorlar Corriere Della Sera’ya verdiği röportajda, ‘Dış politika hakkında düşünmüyoruz, sahip olduğumuz şeyleri paylaşmak için buradayız’ diyor

Dört beyaz otobüs Serio nehrinin yakınındaki otelin otoparkına geliyor. Hepsi iniyor… Maskeler, bazılarının tulumları ve dirsekten selamlaşmalar olmasa, uzaktan bir okul gezisine benziyor durum. Küba’dan gelen doktor tugayı 1 lojistik sorumlusu, 35 doktor -ki bunlardan 23’ü genel tıp uzmanı- 3 akciğer hastalıkları uzmanı, 3 yoğun bakım uzmanı, 3 bulaşıcı hastalıklar uzmanı, 3 acil durum uzmanından oluşuyor. Onlarla birlikte 7’si yoğun bakım olmak üzere 15 hemşire bulunuyor.

Sabah Crema’daki Maggiore Hastanesi’ne ve 3. Milano Sağlık Departmanı’nın yapımını ve donanımını henüz bitirdiği yeni sahra hastanesine geçiyorlar. Servisleri dolaşırken meslektaşları ile tanışıyorlar. Gruba doktor Carlos Ricardo Perez Diaz liderlik ediyor. Carlos Ricardo 40 yaşında ama bir bilginin havasına sahip. Üstünde Crema’daki giyim mağazalarının birinden alınmış siyah, oldukça büyük bir rüzgârlık var… Oturuyoruz ve bir metrelik mesafemizi koruyarak maskelerimizi indiriyoruz.

Kendi dillerinde “Buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Crema’da size minnettarız doktor” demeyi deniyorum.

Yolculuk nasıl geçti?

Her şey yolundaydı. Herkes çok kibardı ve uçakta dinlenebildik. Bizi havaalanında karşıladılar ve Crema’ya götürdüler.

Şehirle ilgili ilk izlenimiz nedir? Yeni sahra hastanesini ziyaret ettiniz mi?

İzlenimim pozitif. İnsanların misafirperverlikleri, minnettarlıkları, sıcaklıkları… Şimdi karşılık verme sırası bizde. Yeni sahra hastanesi bana mükemmel performans gösterebilen bir istasyon gibi geliyor. Şimdi neredeyse hazır sadece son detaylar eksik.

Neden bunu yapıyorsunuz? Sizden kendi devletiniz mi yoksa İtalyan devleti mi istedi?

Böyle bir olay olduğunda, biz diğer ülkelerle çalışmaya ve işbirliği yapmaya her zaman hazırız. İtalyan halkının bize ihtiyacı vardı.

Küba’da nerede çalışıyorsunuz?

Hastanelerde, toplum kliniklerinde… Tugay çeşitli profesyonellerden, esas olarak da dahiliye uzmanları, yoğun bakım uzmanları, akciğer uzmanları ve epidemiyoloji uzmanlarından oluşuyor.

Son yıllarda hangi görevlere katıldınız?

Burada bulunan doktorların 31’i diğer uluslararası misyonlara katıldı. En önemlisi Batı Afrika’da Ebola’ya karşıydı. Bu karmaşık bir görevdi. Bu deneyimin, yeni Covid-19 durumunda birlikte daha iyi çalışmamıza yardımcı olacağından eminiz.

Kıta değiştirmek ve bir pandeminin içine gelmek bir doktor için de zor…

Biraz karmaşık ama biz depremler, diğer salgın hastalıklar, sel gibi durumlarda deneyime adapte olabilirlik geliştirdik. Birlikte çalışmak için, mekânlara adapte olmaya, yerel sağlık otoritelerine bağlı kalmaya, onların protokollerine cevap vermeye alışkınız.

Ne kadar kalacaksınız? Küba’daki aileleriniz ne diyorlar?

Kendimizi yararlı hissediyoruz ve ihtiyaç olduğu sürece kalacağız. Ailelerimiz buna alışkın, mesleğe olan sevgimizi biliyorlar. Ailelerimiz misyonumuzu bitirmemizi ama her şeyden önce bunu iyi bitirmemizi bekliyor.

Yazlık kıyafetlerle geldiniz, gördüm…

Kışla yüzleşmeye hiç alışkın değiliz (gülüyorlar). Tropikal soğuklar için giydiğimiz ceketlerimizle geldik. Neyse ki Cremalı arkadaşlar bize hemen kış giysileri aldılar.

Yolculuğunuzu Alitalia ile yaptınız. Geri kalanını kim ödüyor?

Biz herhangi bir ödeme türü hakkında görüşmedik. İşbirliği için buradayız. İtalya devleti bize sadece gıda ve kalacak yerle ilgili güvence verdi. Bu bölgedeki eylemimiz tamamen destekleyici ve dayanışma amaçlıdır.

Aviano üssünden Amerikalılar ABD’ye İtalyan sağlık malzemeleri götürdü. İtalya’daki birçok kişi bunu biliyor. Oysa siz bizim müttefikimiz olmadığınız halde bize yardım etmeye geldiniz.

Dış politika hakkında düşünmüyoruz, sahip olduğumuz şeyleri paylaşmak için buradayız. Biz doktoruz, yardıma ihtiyacı olan bir halk var. Yardım etmek istiyoruz.

Kaynak:Yeniyaşam Gazetesi