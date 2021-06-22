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Küba'nın Covid-19 aşısı Abdala yüzde 92.28 oranında etkili

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Yeni tip koronavirüs aşıları için bir süredir çalışmaların yürütüldüğü Küba'da, "Abdala" ismi verilen aşının yüzde 92,28 oranında etkinlik gösterdiğini iddia edildi.
Küba'nın Covid-19 aşısı Abdala yüzde 92.28 oranında etkili

Yeni tip koronavirüs aşıları için bir süredir çalışmaların yürütüldüğü Küba'da, "Abdala" ismi verilen aşının yüzde 92,28 oranında etkinlik gösterdiğini iddia edildi.

Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezinin (CIGB) Twitter paylaşımında, üretilen anti Kovid-19 dozunun etkinliğinin yüzde 92,28 olduğu belirtilerek, "Küba'nın bugün 5 aşı adayı var, yüzde 62 etkinlik ile Soberana 02 ve yüzde 92,28 etkinlik oranıyla Abdala'dır, bunlar zaten aşı olarak kabul ediliyor. Küba, kendi öz imkanlarıyla nüfusunu aşılayan ilk ülke olacak." ifadesi kullanıldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de Twitter'dan aşı haberlerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Soberana 02 ve Abdala aşılarının başarılı çıkan sonuçlarının sevinciyle size bu haberleri veriyorum. Abdala'nın etkinliği gurur duyulacak bir olay. Tüm engellere rağmen bilim adamlarımız bize çok etkili 2 aşı verdiler" dedi.

Küba, 19 Mart'ta çalışmaları devam etmekte olan aşılardan birinin insan denemeleri için onaylandığı ve 19 ila 80 yaşları arasında yaklaşık 48 bin kişi üzerinde deneneceğini açıklamıştı.

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