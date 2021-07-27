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Küba'nın Paris Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

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Küba'nın Paris Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Küba'nın Paris Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

Küba'nın Paris Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Basın Merkezinden yapılan açıklamada, gece yarısı 3 molotofkokteyli atıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu molotofkokteyllerinden 2'sinin Büyükelçilik binasına isabet ettiği ve yangın çıkmasına neden olduğu kaydedildi.

Diplomatların yangını söndürdüğü aktarılan açıklamada, olay yerine itfaiye ile polis ekiplerinin geldiği bilgisine yer verildi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçiliğe yapılan saldırıyı kınadı.

Rodriguez, ABD hükümetini, Küba'ya karşı bu davranışlara teşvik eden kampanyalar ve cezasız kalan şiddet çağrılarından sorumlu tuttuğunu ifade etti.

- Küba'da hükümet karşıtı gösteriler

Son dönemde protestolara sahne olan Küba, çalkantılı bir dönemden geçiyor.

Küba'da binlerce kişi düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti.

Göstericiler, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" şeklinde slogan atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının yaşandığı görüntüler paylaşılmıştı.

Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirtmiş, ülkede yaşanan gösterileri "vandalizm" olarak nitelendirmişti.

Bölge basını ise hükümet karşıtı gösterilerde yüzlerce kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bu protestoların akabinde, Küba'nın birçok ülkedeki büyükelçilikleri önünde Havana yönetimi karşıtları ve destekçileri gösteriler düzenlemişti.

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