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Kubilay Özkıraç ‘AKSA 2 santralı kasıtlı olarak durdurdu’’

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El-Sen, elektrik ücretlerinde yapılması düşünülen zam ile Kıb-Tek’in özerkleştirme yerine Özelleştirilmesine yönelik girişimlere karşı bugün bir günlük uyarı grevi ile eylem gerçekleştirdi.
Kubilay Özkıraç ‘AKSA 2 santralı kasıtlı olarak durdurdu’’

Bazı sendikaların ve halkın kornalar ve alkışlar ile destek verdiği grev ve eylemde Kıb-Tek çalışanları, Ekonomi Bakanlığı önüne kadar yürüyerek bakanlık kapısına siyah çelenk koydu.

El-Sen’in grev ve eylemi esnasında AKSA’nın ayni anda iki santralinin devre dışı kalması, Kıb-Tek çalışanları ile El-Sen başkan ve yöneticileri tarafından manidar bulundu.

El-Sen başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı açıklamada, eylem ve grevimiz büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleşti. Bize destek veren halkımıza ve kardeş sendikalara çok teşekkür ederiz. Ancak bizim Ekonomi Bakanlığına yürüdüğümüz ve eylemimizi gerçekleştirdiğimiz zaman dilimi sonrasında, AKSA’nın iki makinesinin devre dışı kalması manidardır. Biz bunun kesinlikle yaptığımız eylem ve greve karşı bir komplo olduğunu düşünüyoruz dedi.

Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla, AKSA’nın 2 makinesi saat 13.30’da devre dışı kaldıktan sonra 14.30’da yeniden devreye girdi. Biz bu süre içerisinde akışın normal düzeyde seyretmesi için Güney’den elektrik aldık. Zaten AKSA’nın makineleri 365 günlük süre içerisinde 302 defa devre dışı kalarak bizleri zor durumda bırakıyor. Ancak bugünkü akış bilerek ve ,isteyerek maksatlı kesildi düşüncesindeyim. Mecburen akiş Güney’den sağlanarak halka kesinti olarak bu durum yansıtılmadı ifadesinde bulundu.

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