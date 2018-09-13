  • BIST 95.393
  • Altın 236,388
  • Dolar 6,0861
  • Euro 7,1175
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Kubilay Özkıraç ‘AKSA 2 santralı kasıtlı olarak durdurdu’’

» »
El-Sen, elektrik ücretlerinde yapılması düşünülen zam ile Kıb-Tek’in özerkleştirme yerine Özelleştirilmesine yönelik girişimlere karşı dün bir günlük uyarı grevi ile eylem gerçekleştirdi.
Kubilay Özkıraç ‘AKSA 2 santralı kasıtlı olarak durdurdu’’

El-Sen, elektrik ücretlerinde yapılması düşünülen zam ile Kıb-Tek’in özerkleştirme yerine Özelleştirilmesine yönelik girişimlere karşı dün bir günlük uyarı grevi ile eylem gerçekleştirdi. Bazı sendikaların ve halkın kornalar ve alkışlar ile destek verdiği grev ve eylemde Kıb-Tek çalışanları, Ekonomi Bakanlığı önüne kadar yürüyerek bakanlık kapısına siyah çelenk koydu.

El-Sen’in grev ve eylemi esnasında AKSA’nın ayni anda iki santralinin devre dışı kalması, Kıb-Tek çalışanları ile El-Sen başkan ve yöneticileri tarafından manidar bulundu.

El-Sen başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı açıklamada, eylem ve grevimiz büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleşti. Bize destek veren halkımıza ve kardeş sendikalara çok teşekkür ederiz. Ancak bizim Ekonomi Bakanlığına yürüdüğümüz ve eylemimizi gerçekleştirdiğimiz zaman dilimi sonrasında, AKSA’nın iki makinesinin devre dışı kalması manidardır. Biz bunun kesinlikle yaptığımız eylem ve greve karşı bir komplo olduğunu düşünüyoruz dedi.

Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla, AKSA’nın 2 makinesi saat 13.30’da devre dışı kaldıktan sonra 14.30’da yeniden devreye girdi. Biz bu süre içerisinde akışın normal düzeyde seyretmesi için Güney’den elektrik aldık. Zaten AKSA’nın makineleri 365 günlük süre içerisinde 302 defa devre dışı kalarak bizleri zor durumda bırakıyor. Ancak dünkü akış bilerek ve ,isteyerek maksatlı kesildi düşüncesindeyim. Mecburen akiş Güney’den sağlanarak halka kesinti olarak bu durum yansıtılmadı ifadesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu, Eğitim Bakanı Müsteşarının istifasını eleştirdi14 Eylül 2018 Cuma 13:27
  • Eğitim Bakanı açıkladı..Din dersleri yeniden mecburi mi oluyor?14 Eylül 2018 Cuma 13:25
  • 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu bugün sona eriyor14 Eylül 2018 Cuma 13:25
  • Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’ndeki pasta börek kursu tamamlandı14 Eylül 2018 Cuma 13:22
  • Yeniden mesai düzenlemesi, işte yeni mesai saaatleri14 Eylül 2018 Cuma 13:22
  • Hamit: "Festival STÖ'ler için önemli"14 Eylül 2018 Cuma 13:20
  • Erhürman: “Askeri kantinler konusunda talimatım yok”14 Eylül 2018 Cuma 13:00
  • Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor14 Eylül 2018 Cuma 12:46
  • KTOEÖS: “2018-2019 öğretim yılı sorunlarla başlayacak”, İşte sorunlar...14 Eylül 2018 Cuma 12:36
  • Özyiğit: Okullara kayıt müracaatında %20 artış var14 Eylül 2018 Cuma 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti