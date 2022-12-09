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"Kubilay Özkıraç aslısız iddiaları için Özür Diledi dava geri çekildi!"

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"Kubilay Özkıraç aslısız iddiaları için Özür Diledi dava geri çekildi!"
"Kubilay Özkıraç aslısız iddiaları için Özür Diledi dava geri çekildi!"

İşte Yusuf Avcıoğlu'nun yaptığı açıklama;

Bugüne kadar almış olduğum tüm görevleri layıkıyla yerine getirmeye ve bu görevlerden alnım açık, başım dik ayrılabilmek için de her daim azami özeni göstermeye çalıştım.

Hakkımda ortaya atılan asılsız iddia ve ithamlara karşı ise hiçbir zaman sessiz kalmadım ve "Hesabını veremeyeceğim tek bir kuruşum yoktur" diyerek, hakkımı hukuk kuralları çerçevesinde aramayı tercih ettim.

Bu çerveçede, Kasım 2020 ve sonrasında çeşitli tarihlerde hakkımda bir takım asılsız ithamlarda bulunanlardan biri olan El-Sen Eski Başkanlarından Kubilay Özkıraç aleyhinde de Zem ve Kadih Davası dosyalamıştım.

Kendisinin, bahse konu asılsız ithamlarını geri alarak, şahsımdan yazılı olarak özür dilemiş olması neticesinde, dosyalamış olduğum dava kapanmıştır.

Böylece, dosyalamış olduğumuz toplam beş adet Zem ve Kadih Davasının ikincisinden de alnım açık çıkmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyorum.

Tüm bu süreç kamuoyu önünde vuku bulduğu için, sonucu da kamuoyu ile paylaşma gerekliliği gördüm.

Kamuoyunun bilgisine.

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