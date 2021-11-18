Kubilay Özkıraç; CTP,HP ve TDP'yi esefle kınadı! (Video)

Kubilay Özkıraç; CTP,HP ve TDP'yi esefle kınadı!
İşte açıklamadan satır başları;
* Cemal Özyiğit'in açıklamaları bizi üzmüştür.
* Cemal Özyiğit'i doğru yola davet ediyorum.
* Cemal başkana şunu öneririm, EL-SEN ve KIB-TEK'i siyasete alet etme.
* CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın emek hareketine yapılacak en büyük hakareti yapmıştır.
* Erdoğan Sorakın'ın feryadının arkasında ne olduğunu biliyoruz.
* Erdoğan Sorakın'a şunu söylemek isterim EL-SEN CTP'nin TKP'nin TDP, YKP'nin, UBP'nin arka bahçesidir ne de acentesidir.
* EL-SEN üyelerinin özlük haklarını gasp etmişlerdir.
* HP'nin Kudretli Kudret başkanı senin hükümetten neden ayrıldığını bilmeyen mi var? İskele sahillerini sermayeye parselleyen senin İçişleri Bakanı'n değil mi?
* Kudret Özersay seni dünden veri arıyorum ama telefonlarımıza çıkmıyorsun. Yargılanması gereken sizlersiniz!
* Özersay, siyasette tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız. Bilmediğin konulara karışma.
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