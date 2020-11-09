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Kubilay Özkıraç:Terfiyi alamadığı için ‘Kurumda baskı var’ diye açıklama yapmaları saygısızlıktır

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Kubilay Özkıraç:Terfiyi alamadığı için ‘Kurumda baskı var’ diye açıklama yapmaları saygısızlıktır
Kubilay Özkıraç:Terfiyi alamadığı için ‘Kurumda baskı var’ diye açıklama yapmaları saygısızlıktır

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Özelleştirmenin gündemde olduğu bu süreçte 1-2 çalışanın sosyal medya üzerinden kendi bireysel sorunları yüzünden resmin büyüğüyle kavga eden sendikamıza saldırması tam da bu düzene yakışır bir tavırdır. Resmen gündem şaşırtma çabasıdır.

Çalışan her üyesinin sonuna kadar arkasında olan EL-SEN, çalışan arkadaşlarının hakkını çalışmayarak yiyen hiçbir üyesini savunacak durumda değil. Biz ülkemiz adına ‘Bu düzen değişmeli’ derken, kendi kurumumuzda yaratılan ve devamı için çırpınan kesimlere göz yummamız söz konusu dahi olamaz.

Tüm bu gerçekler ortadayken 1-2 çalışanın ‘Sendika nerede’ diye çağrı yapması, aynı bina içerisinde bir odadan diğer odaya görevlendirilmesini ‘Sürüldüm’ diye nitelendirmesi veya istediği terfiyi  alamadığı için ‘Kurumda baskı var’ diye açıklama yapması hem traji-komiktir hem de başta kendi çalışma arkadaşları olmak üzere tüm emekçi kesime karşı yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu tavır karşısında daha fazla sessiz kalmayacağız.”

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