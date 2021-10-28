Küçük Aysel Hayatını Kaybetti

Ülkemizin önde gelen ses sanatçılarından Küçük Aysel bugün hayatını kaybetti.
Yoğun Bakımda bulunan Küçük Aysel için geçtiğimiz günlerde kan aranıyordu.
Küçük Aysel'in ölümü başta ailesi olmak üzere sanat camiasında ve ülke genelinde üzüntü yarattı.
Ülkemizin önde gelen ses sanatçılarından Küçük Aysel bugün hayatını kaybetti.
Yoğun Bakımda bulunan Küçük Aysel için geçtiğimiz günlerde kan aranıyordu.
Küçük Aysel'in ölümü başta ailesi olmak üzere sanat camiasında ve ülke genelinde üzüntü yarattı.
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