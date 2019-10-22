Küçük bir ben tanesi deyip geçmeyin! Sırtından koca parçayı götürdü
37 yaşındaki Ryan Glossop yakın zamanda bir arkadaşını cilt kanseri nedeniyle kaybetmişti. Ryan bunun da etkisiyle kontrollerini ve testlerini yaptırmak için doktora gitti. Önlem için giden ve sonuç çıkmayacağını düşünen Ryan hastanede hayatının şokunu yaşadı.
Avustralyalı Ryan Glossop yakın zamanda bir arkadaşını cilt kanserinden kaybedince rutin kontrollerini yaptırmak istedi. Ancak sonrasında hayatının şokunu yaşadı.
22 Ekim 2019 Salı 18:39
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