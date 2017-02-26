Küçük boyutlu grafik çalışmaları içeren “Ekslibris” LAÜ’de ele alınacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından “Ekslibris” konulu seminer ve çalıştay düzenlenecek.

LAÜ Sinema Salonu’nda 02 Mart Perşembe günü saat 14:00’de gerçekleşecek olan etkinliğe, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasip Pektaş ve Doç. Dr. Hatice Öz Pektaş konuşmacı olarak katılacaklar.

Türkiye’de Ekslibris’in tanınması ve yaygınlaşması için yoğun çaba harcayan İstanbul Ekslibris Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hasip Pektaş deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak. Prof. Dr. Hasip Pektaş, etkinlikte kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları, üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu grafik çalışmaları olan ekslibrisin özellikleri, tasarımı ve kolleksiyonculuğu; Doç. Dr. Hatice Öz Pektaş ise portfolyo, iş görüşmelerinde portfolyonun önemi ve beden dili konularında detaylı bilgiler aktaracaklar.