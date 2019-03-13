Küçük bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı ve eski Başbakan İrsen Küçük için iki ayrı tören düzenleniyor.

İlk tören, yıllarca hizmet verdiği Ulusal Birlik Partisi’nin Sarayönü’ndeki Genel Merkezi önünde saat 09.45’te gerçekleşecek.

Ardından saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde İrsen Küçük için Devlet Töreni yapılacak… Törenlerin ardından Küçük’ün naaşı, İsmail Safa Camii’nde saat 12.06’da kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda bulunan Devlet Mezarlığı’na defnedilecek.

İrsen Küçük’ün cenaze töreni nedeniyle Başken Lefkoşa’da sabah saatlerinden itibaren bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Polisten gelen duyuruya göre 09.00-11.30 saatleri arasında Cemal Gürsel Caddesinin, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önünden Şehitler Abidesine kadar olan kısmı, Bedrettin Demirel Caddesi’nin, Şehitler Abidesi ile KKTC Merkez Bankası arasında kalan kısmı,İkinci Selim Caddesi’nin Ledra Palas trafik ışıklarından Şehitler Abidesine kadar olan kısmı,Sarayönü Sokağı’nın, Ledra Palas trafik ışıklarından Sarayönü UBP merkezine kadar olan kısmı trafiğe kapalı olacak…

Saat 10.30’dan defin işleminin bitimine kadar ise Fuar Kavşağı ile Yakın Doğu Çemberi arasındaki ulaşım, yolun sağ şeridinden sadece Yakın Doğu Üniversitesi yönüne gidiş olarak verilecek.

Yakın Doğu Üniversitesinden çıkan araçlar ise Dikmen istikametine yönlendirilecek.

Dikmen’den Lefkoşa’ya gelmek isteyen sürücüler için ise ulaşım Boğazköy veya Taşkent üzerinden sağlanacak…

Polis açıklamasına göre cenaze aracının seyri sırasında, güzergâh üzerinde bulunan bazı kavşaklar kısa süreliğine trafik akışına kapatılacak…