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Küçük caz piyanistini festival heyecanı sardı

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Küçük caz piyanistini festival heyecanı sardı
Yeteneği ve ailesinin müzik birikimi sayesinde çalmayı geliştirdiği piyanosu ile birçok sanat etkinliğinde sahne alan 12 yaşındaki Hakan Başar, İstanbul ve Ankara caz festivallerine hazırlanıyor.

Müzisyen bir ailede yetişen ve 8 yaşında piyanoyla tanışan Hakan Başar, birçok önemli sanat etkinliğinde izleyicilerin beğenisini kazandıktan sonra şimdi de dünyaca ünlü İstanbul ve Ankara caz festivallerine katılmak için hazırlanıyor.

Caz gitaristi babası Hakan Başar ve amcası davulcu Alkan Başar sayesinde 8 yaşındayken müzikle tanışan 12 yaşındaki caz piyanisti, küçük yaşta uluslararası müzik otoritelerinin karşısına çıktı.

Babasıyla aynı ismi taşıdığı için "Hakan Başar Junior" olarak anılan küçük sanatçı, İstanbul Caz Festivali'nin 28 Mart'ta Zorlu Center'deki basın tanıtımında sahne almak için hazırlıklarını sürdürüyor. 

Ailesinin yanı sıra önde gelen Türk müzisyenlerinin destek ve eğitim verdiği Hakan Başar'ın mayıs ayında Ankara Caz Festivali'nde, temmuz ayında ise İstanbul Caz Festivali'nde sergileyeceği performans ile gelecek vadeden Türk müzisyenlerinin sesini, uluslararası arenada duyurması bekleniyor.

"Gelecekte ünlü isimlerle sahne alacak"

Prodüktör İzzet Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakan Başar'ın Türkiye'de tek "Oldies caz" yapan "Harika çocuk" olarak devlet tarafından desteklenebileceğini dile getirerek, eğitimini tamamladıktan sonra Başar için bir albüm hazırlamayı istediklerini söyledi.

Harika çocukların kolay yetişmediğini ifade eden Öz, Hakan Başar'ın Michel Petrucciani, Oscar Peterson gibi dünyanın önemli caz piyanistlerinin şarkılarını grubuyla yorumladığını anlattı.

Caz festivallerinin dünyaya adını duyurmak açısından önemli bir platform olduğuna dikkati çeken Öz, "Hakan Başar'ın gelecekte ünlü isimlerle sahne alacağına inanıyorum." dedi.

"Hakan Başar Trio"da yer alan kontrbas sanatçısı Nezih Yeşilnil ve davulcu Alkan Başar da birlikte müzik yaptıkları "En genç sanatçı"nın Hakan Başar olduğunu, bilgi ve deneyimlerini aktarmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Dersleri de iyi

Küçük müzisyene adını veren ve müzik bilgisini aktaran baba Hakan Başar ise sevgiyi ve müziği birlikte büyüttüklerini, oğlunun hem derslerinde hem de müzikte başarıya imza attığını kaydetti.

Kendisinin uzun yıllar gitar çaldığını, oğlunu da piyanoya yönlendirdiğini söyleyen Başar, "Hakan'ı piyanoyla tanıştırdıktan sonra doğru müfredatı seçtik. Okul kültürü ve çalışma düzenini birleştirip Hakan'ı hazırladık. Statik metotlardan sıkılmasını istemedik ve bir konsept geliştirdik." diye konuştu.

Önemli isimlerle çalışan oğlunun evdeki yorumlarını içeren videolarının sosyal medyada paylaşım rekorları kırdığını kaydeden Hakan Başar, yurt dışından da davetler aldıklarını belirtti.

"Müzik yapmam gerektiğini düşündüm"

Müzisyen 6. sınıf öğrencisi Hakan Başar ise ilk olarak arabada 4 yaşında caz dinlerken bundan etkilendiğini, 8 yaşında piyano çalmaya başladığını anlattı.

Müziği okulu ile yürüttüğünü, arkadaşları ile oyun da oynadığını ifade eden Başar, uluslararası caz festivallerinde sahne alacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Başar, "Müzik beni çok heyecanlandırıyor. Yurt dışında konserler vermek istiyorum." dedi.

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