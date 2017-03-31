Küçük Eller Kıbrıs’ı anlatacak

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle 4 yıldır düzenlenen “Çocuk Gözüyle” fotoğraf yarışması, bu yıl “Su ve Yaşam” temasıyla düzenleniyor.

Çocukların, merak, araştırma duygularını geliştirmek, bireysellik hislerini artırmak ve görerek öğrenmelerini sağlanması amaçlanan Çocuk Gözüyle Kıbrıs Fotoğraf Yarışması’na son katılım tarihi 12 Mayıs olarak açıklandı.

KKTC Telsim’den verilen bilgiye göre, çocuklar İlkokul ve Ortaokul olmak üzere iki ayrı kategoride yarışacak. Yarışmanın birincilerine HTC 820, ikincilerine Vodafone Mini Tab 7 ve üçüncülerine de powerbank hediye edilecek.

Her kategoride verilecek Telsim Özel Ödülü’nde ise Vodafone Smart 7 cep telefonu armağan edilecek. Ödüllerin yanı sıra, sergilemeye hak kazanan çocuklara Foder tarafından “Temel Fotoğrafçılık Eğitimi” verilecek.

Yarışma ile ilgili bilgi almak isteyen kişiler, yarışmanın katılım koşullarına ve şartnamesine http://www.kktctelsim.com/cocuk-gozuyle-fotograf-yarismasi ve www.kktcfoder.com sayfasından ulaşılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar için 3 Nisan’dan tarihinden itibaren www.kktctelsim.com/kss adresinden online başvuru yapılabilecek.

Her katılımcı yarışmaya en az iki en fazla dört eser gönderebilecek. Yarışmaya gönderilecek eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmaması, her fotoğrafa yedi rakamdan oluşan bir rumuz ve eserin ismi yazılması gerekiyor.