 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.992
  • Altın 145,762
  • Dolar 3,6392
  • Euro 3,8892
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

Küçük Eller Kıbrıs’ı anlatacak

»
Küçük Eller Kıbrıs’ı anlatacak
Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle 4 yıldır düzenlenen “Çocuk Gözüyle” fotoğraf yarışması, bu yıl “Su ve Yaşam” temasıyla düzenleniyor.

Çocukların, merak, araştırma duygularını geliştirmek, bireysellik hislerini artırmak ve görerek öğrenmelerini sağlanması amaçlanan Çocuk Gözüyle Kıbrıs Fotoğraf Yarışması’na son katılım tarihi 12 Mayıs olarak açıklandı.

KKTC Telsim’den verilen bilgiye göre, çocuklar İlkokul ve Ortaokul olmak üzere iki ayrı kategoride yarışacak. Yarışmanın birincilerine HTC 820, ikincilerine Vodafone Mini Tab 7 ve üçüncülerine de powerbank hediye edilecek.

Her kategoride verilecek Telsim Özel Ödülü’nde ise Vodafone Smart 7 cep telefonu armağan edilecek. Ödüllerin yanı sıra, sergilemeye hak kazanan çocuklara Foder tarafından “Temel Fotoğrafçılık Eğitimi” verilecek.

Yarışma ile ilgili bilgi almak isteyen kişiler, yarışmanın katılım koşullarına ve şartnamesine http://www.kktctelsim.com/cocuk-gozuyle-fotograf-yarismasi ve www.kktcfoder.com sayfasından ulaşılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar için 3 Nisan’dan tarihinden itibaren www.kktctelsim.com/kss adresinden online başvuru yapılabilecek.

Her katılımcı yarışmaya en az iki en fazla dört eser gönderebilecek. Yarışmaya gönderilecek eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmaması, her fotoğrafa yedi rakamdan oluşan bir rumuz ve eserin ismi yazılması gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 910 bin Dolarlık ödülü reddetmişti29 Mart 2017 Çarşamba 20:50
  • “Bozan” Oratoryosu 20 Nisan’da Kadın Sığınma Evi yararına YDÜ-AKKM’de29 Mart 2017 Çarşamba 15:28
  • “4'üncü Sanat Engel Tanımaz Fotoğraf Yarışması”na eser kabulü 14 Nisan’a uzatıldı29 Mart 2017 Çarşamba 15:07
  • “Tasarruf, Kooperatifçilik ve Hayallerim” konulu ilkokullar arası kompozisyon yarışması başladı29 Mart 2017 Çarşamba 11:34
  • Meclis Başkanı Siber, FODER sergisinin açılışına katıldı29 Mart 2017 Çarşamba 11:31
  • Kültür Dairesi, kütüphane haftası çerçevesinde yarın şölen düzenleyecek28 Mart 2017 Salı 14:06
  • Hollywood yapımı YPG filmi geliyor28 Mart 2017 Salı 13:48
  • Kağıt sanatı ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratma amaçlı etkinlik...28 Mart 2017 Salı 13:14
  • Kızıl Ordu Korosu'nun yurtdışındaki ilk durağı İstanbul28 Mart 2017 Salı 13:10
  • Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nurhan Nur yaşamını yitirdi28 Mart 2017 Salı 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti