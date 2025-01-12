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Küçük Kalpler İçin Büyük Adımlar!

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Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Etkileşimli Drama Derneği iş birliğinde, çocuklar için sürdürülebilir yaşam atölyeleri başlıyor!
Küçük Kalpler İçin Büyük Adımlar!

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Etkileşimli Drama Derneği iş birliğinde, çocuklar için sürdürülebilir yaşam atölyeleri başlıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Etkileşimli Drama Derneği sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen iş birliği protokolü imzaladı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl ile Etkileşimli Drama Derneği Başkanı Ayşem Tomgüsehan’ın imzalarıyla yürürlüğe giren protokol, drama etkinliklerinin düzenlenmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Bir yıl süreyle geçerli olacak iş birliği kapsamında, 9-11 yaş grubundaki çocuklara yönelik drama atölyeleri düzenlenmesi ve bu atölyelerde, 21’inci yüzyıl yaşam becerileri ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda eğitimler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Özellikle ilgili yaş grubundaki mülteci ve göçmen çocukların da dahil edileceği etkinliklerde, sürdürülebilir yaşam tarzları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış kültürü, insan hakları, kültürel çeşitlilik ve dünya vatandaşlığı konularına odaklanılacak. Düzenlenecek atölyelerde, çocukların kendini ifade edebilme, etkili iletişim, özgüven geliştirme ve empati kurma yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede, stresle başa çıkabilme, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci gibi önemli beceriler kazanmaları amaçlanıyor. Ayrıca, utangaçlık ve sıkılganlıktan kurtulma, kültürlere ve kişilere saygı, dayanışma ve paylaşma gibi sosyal değerler de drama yöntemiyle çocuklara aktarılacak. Protokol, çocukların yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi akademik kadrosuna yönelik de düzenlenecek drama atölyeleriyle örgüt kültürü ve iletişim alanlarında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

İhtiyaç sahibi bireylerinin ve çocukların hayatlarına dokunacağız!

Kapsamlı iş birliğiyle, akademik ve toplumsal dayanışmanın güçlendirileceğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, “Gücümüzü birleştirerek, toplumsal sorumluluk bilinci içinde yeni projelilerle, bir dizi eğitimleri halkımızla buluşturacak olmaktan dolayı mutluyuz” dedi. Özellikle göçmen ve mülteci çocuklarla yakın iletişim içinde olacaklarını belirten Prof. Dr. Akçıl, “Onlara Kıbrıs adasında yaşama noktasında; ada kültürünü ve adada yaşama koşullarını, gelenek ve görenekleri anlatma fırsatı bulacağız. Bunun yanında kendilerini geliştirmeleri için onlara olanaklar yaratmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Etkileşimli Drama Derneği Başkanı Ayşem Tomgüsehan ise yapılan iş birliğinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile gerçekleştirdikleri iş birliği ile toplumda farkındalık yaratmaya odaklanmaya devam edeceklerini söyledi. Tomgüsehan, “Derneğimizin uzmanlarının düzenleyeceği etkileşimli drama atölyeleri sayesinde, toplumun ihtiyaç sahibi bireylerinin hayatlarına dokunmayı planlıyoruz. Protokol kapsamında özellikle 9-11 yaşındaki çocuklara üst düzey katkılar sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

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