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Küçük Kaşifler Tarih Yolculuğunda: Surlariçi Şehir Müzesi’ne Ziyaret

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Alayköy İlkokulu’ndan 75 öğrenci, Surlariçi Şehir Müzesi’nde Kıbrıs’ın tarihini ve kültürünü keşfederek keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.
Küçük Kaşifler Tarih Yolculuğunda: Surlariçi Şehir Müzesi’ne Ziyaret

Karagöz’den Oyuncak Arabalara: Küçük Kaşifler Müze Turunda!

Alayköy İlkokulu’ndan 75 öğrenci Surlariçi Şehir Müzesi’ni ziyaret ederek tarih ve sanat dolu bir gün geçirdi.

Alayköy İlkokulu dördüncü sınıflarından oluşan 75 kişilik öğrenci grubu, öğretmenleri ve müdür muavinleri eşliğinde Lefkoşa’daki Surlariçi Şehir Müzesi’ni ziyaret etti. Kıbrıs’ın zengin tarihi ve kültürüne tanıklık eden öğrenciler, meraklı bakışlarla müzeyi gezdi.

‘Genel Kültür Gezisi’ kapsamında Surlariçi Şehir Müzesi’ni gezen öğrenciler, müzede Kıbrıs’ın tarihini yansıtan birçok eseri inceleyerek eğlenceli zaman geçirdi. Oyuncak araba koleksiyonları, Karagöz suretleri, Osmanlı dönemine ait kadı sicilleri, 17’inci yüzyıldan kalma halılar ve diğer kültürel objeler öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Özellikle üç binden fazla parçadan oluşan oyuncak araba koleksiyonu, öğrencilerin en çok dikkatini çeken bölümlerden oldu.

Kıbrıs’ın her dönemini eşsiz tavan resimleri ile yansıtan müze; koleksiyonlarıyla öğrencileri, tarih dolu bir yolculuğa çıkardı. Kıbrıs’ın farklı dönemlerini yansıtan zengin koleksiyonlarıyla dikkat çeken müze; Osmanlı’dan Bizans’a, Venedik’ten günümüze kadar uzanan bir zaman dilimine ışık tutuyor. Osmanlı dönemine ait tavan süslemeleri ve tarihsel objeler, müzeyi benzersiz kılan detaylar arasında yer alıyor.

Yelda Serin Gezercan: “Öğrencilerimizin geçmişle bağ kurmasını ve sınıfta anlatılanları görmesini istedik, hayal ettiğimizden çok daha fazlasını bulduk!”

Müze gezisinin öğrenciler üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirten Müdür Muavini Yelda Serin Gezercan, “Derslerde kitaplardan anlattığımız konuları öğrenciler kendi hayal dünyalarında canlandırıyorlar. Ancak burada, geçmişe ait görselleri ve eserleri bire bir görme fırsatı buluyorlar” dedi. Bu durumun öğrencilerin hem hayal güçlerini geliştirdiğini hem de öğrendiklerini somut bir şekilde deneyimlemelerini sağladığının altını çizen Gezercan, “Özellikle üç boyutlu görseller, çocukları adeta geçmişe bir yolculuğa çıkararak tarihle daha derin bir bağ kurmalarına yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı. Bu tür gezilerin eğitim sürecine katkı sağladığını vurgulayan Gezercan, “Surlariçi Şehir Müzesi, öğrencilerimizin tarihsel ve kültürel birikimlerini artırmalarına olanak tanıyan önemli bir mekan. Bu ziyaretle, öğrencilerimizin geçmişle bağ kurmasını ve sınıfta anlatılanları görmesini istedik, hayal ettiğimizden çok daha fazlasını bulduk. Bu müzeyi ülkemize kazandıran Yakın Doğu Oluşumu’na çok teşekkür ederiz” dedi.

 

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