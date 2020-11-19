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Küçük, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden “Sözleşmesi Uzatılmadığı İçin" Ayrılıyor

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 Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, sözleşmesi uzatılmayacağından 2006 yılından beri görev yaptığı Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki ayrılacağını açıkladı.
Küçük, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden “Sözleşmesi Uzatılmadığı İçin" Ayrılıyor

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Küçük, “Eski Cumhurbaşkanlarından Sayın Mehmet Ali Talat, Sayın Derviş Eroğlu ve Sayın Mustafa Akıncı, bana güvenerek görev süreleri boyunca beraber çalıştıklarından dolayı teşekkürlerimi bir kez daha sunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni atayacağı ekibine başarılar diliyorum” dedi.

Küçük, Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki pozisyonundan, 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren sözleşmesinin uzatılmayacağının kendisine bildirilmesinden ötürü ayrılacağını belirtti. Küçük, nendisiyle beraber 2006 yılında göreve başlayan asistanı Mine Balman’nın da görev süresi uzatılmadığından Kayıp Şahıslar Komitesi’nden ayrılacağını kaydetti.

“BİLİMSEL KURALLARDA VE ULUSLARARASI KALİTEDE BİR MERKEZ KURDUK”

Gülden Plümer Küçük açıklamasında, 2006 yılından itibaren sorumluluğunu taşıdığı bu pozisyonda kendisine verilen görev ve sorumluluk çerçevesinde kayıpların insan haklarını yerine getirebilmek ve ülke şartlarında eşitlik değerlerine dayanan bir mekanizmayı en iyi şekilde kurduğuna inanç belirtti. Küçük, bunu da, bilimsel kurallarla ve uluslararası kalitedeki Genel Kazı Kimliklendirme ve Kalıntıların İadesi projesini ekibiyle yaptıklarını kaydetti.

Küçük, “2006 yılından günümüze Kıbrıs adasındaki kayıpların yarısının bulunarak kimliklendirilmesini başardık.  Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve BM Üyeleri tarafından eşit söz sahibi olarak iki toplumlu çalışan komite, kayıp ailelerine yarım asırdır bekledikleri cevapları siyasi bir anlaşma olmayan adamızda vermeyi başarmış; bilimsel ve uluslararası platformlarda saygınlık kazanarak, bilir kişi olmuştur” ifadelerini kullandı.

Küçük açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kıbrıslı Türk kayıpların ailelerini temsil eden dernekler ve kayıp yakınları çalıştığımız süreçte bizlere en çok destek veren kurumlar ve kişiler olmuştur.. Çalışmalarımızın yürümesi için destek veren tüm otoritelere ve Kayıp Şahıslar Komitesi bilim insanlarına ve çalışanlarına verdikleri hizmetler ve destekler için teşekkürlerimi bildiririm. 2006 yılından günümüze sürdürdüğüm görevimi prensiblere dayalı bilimsel uluslarası standartlara dayalı ülkeme ve kayıp ailelerine hizmet etmek için en iyi şekilde yaptığım inancı ile gönül rahatlığı ile ayrılıyorum. Tüm kayıp ailelerin acılarını paylaşır şehitlerimize rahmet dilerim”

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