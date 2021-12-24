  • BIST 1.861,10
  • Altın 680.13094
  • Dolar 11.7873
  • Euro 13.3334
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Hap Formundaki Corona İlacına Acil Kullanım Onayı

Küçük Kaymaklı Şehitleri Şehit Hüseyin Ruso Yarın Törenlerle Anılacak

» »
Küçük Kaymaklı Şehitleri Şehit Hüseyin Ruso Yarın Törenlerle Anılacak
Küçük Kaymaklı Şehitleri Şehit Hüseyin Ruso Yarın Törenlerle Anılacak

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi yıllarında Küçük Kaymaklı’da şehit düşenler ve mücadelenin simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso yarın düzenlenen törenlerle anılıyor.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında yapılacak ilk tören Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda saat 09.00’da başlayacak. 

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törenin ardından Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği’ndeki mezarı başında anma töreni yapılacak.

28 yaşında Küçük Kaymaklı’da şehit edilen Ruso’nun kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılmış ve 2018’de defnedilmişti.

Küçük Kaymaklı’da 1957’de 4, 1958’de 5, 1963’te 35, 1964’te 1 ve 1974’te 19 olmak üzere 64 şehit verilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haspolat'ta Soya Fasulyesi Üretimi Denemesi Başarılı19 Aralık 2021 Pazar 12:02
  • Gönyeli' de Bazı Bölgelerde Kesinti Var18 Aralık 2021 Cumartesi 22:53
  • Kayıp Kadın Bulundu10 Aralık 2021 Cuma 17:46
  • Kayıp Şahıs Aranıyor10 Aralık 2021 Cuma 15:41
  • İki Başkentin Başkanları Görüştü09 Aralık 2021 Perşembe 17:45
  • Ali Cetin Osmanbuba hayatını kaybetti09 Aralık 2021 Perşembe 10:55
  • LTB Başkanı Harmancı 3. Belediye Başkanları Birlikte Yaşama Zirvesi’ ne Katılıyor07 Aralık 2021 Salı 14:56
  • Gönyeli İlkokulu, 6 Aralık Pazartesi Günü Yüz Yüze Eğitime Başlayacaktır04 Aralık 2021 Cumartesi 15:48
  • 8 belediyede su kesintisine gidildi02 Aralık 2021 Perşembe 10:22
  • Harmancı vekil adayı olmadığını açıkladı01 Aralık 2021 Çarşamba 09:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti