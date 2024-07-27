Küçük Kaymaklı'da Dikkat Çeken UBP Toplantısı: SUCUOĞLU "İSTİKRAR"DEDİ

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, bu sabah saatlerinde Küçük Kaymaklı'da eski genel başkan Faiz Sucuoğlu ve kurultayda rakibi olan Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy'un da yer aldığı bir toplantıya katıldı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, bu sabah saatlerinde Küçük Kaymaklı'da eski genel başkan Faiz Sucuoğlu ve kurultayda rakibi olan Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy'un da yer aldığı bir toplantıya katıldı.

Toplantıda olan UBP'li bir kaynak, Sucuoğlu'nun söz alarak istikrara destek ve onay verdiğini açıkça ifade ettiğini belirtti.

Aynı kaynak, Sucuoğlu'nun konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde istikrarın önemine ve bu istikrarın gelecekteki projeler üzerindeki etkisine dikkat çekerek Ünal Üstel'e olan desteğini açıkça ifade ettiğini söyledi.

Ünal Üstel'e verdiği destekle Sucuoğlu, hem mevcut projelerin sürdürülebilirliğinin hem de KKTC'nin genel istikrarının sağlanmasında Üstel'in oynayacağı role vurgu yaptı.