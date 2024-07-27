  • BIST 10891.42
  • Altın 2529.106
  • Dolar 32.8951
  • Euro 35.7068
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAHarris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

Küçük Kaymaklı'da Dikkat Çeken UBP Toplantısı: SUCUOĞLU "İSTİKRAR"DEDİ

» »
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, bu sabah saatlerinde Küçük Kaymaklı'da eski genel başkan Faiz Sucuoğlu ve kurultayda rakibi olan Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy'un da yer aldığı bir toplantıya katıldı.
Küçük Kaymaklı'da Dikkat Çeken UBP Toplantısı: SUCUOĞLU "İSTİKRAR"DEDİ

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, bu sabah saatlerinde Küçük Kaymaklı'da eski genel başkan Faiz Sucuoğlu ve kurultayda rakibi olan Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy'un da  yer aldığı bir toplantıya katıldı.

Toplantıda olan UBP'li bir kaynak, Sucuoğlu'nun söz alarak istikrara destek ve onay verdiğini açıkça ifade ettiğini belirtti. 

Aynı kaynak, Sucuoğlu'nun konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde istikrarın önemine ve bu istikrarın gelecekteki projeler üzerindeki etkisine dikkat çekerek Ünal Üstel'e olan desteğini açıkça ifade ettiğini söyledi.

Ünal Üstel'e verdiği destekle Sucuoğlu, hem mevcut projelerin sürdürülebilirliğinin hem de KKTC'nin genel istikrarının sağlanmasında Üstel'in oynayacağı role vurgu yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Refakatçisiz 25 çocuk Almanya’ya gönderildi27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:52
  • Girne'de araç yayaya çarptı: 1 yaralı27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:51
  • Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 374 sürücü rapor edildi27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:49
  • Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlar tutuklandı27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:48
  • Bir gecede 6 kaçak27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:47
  • Görevden alam ve atama27 Temmuz 2024 Cumartesi 09:45
  • Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi'nin denetimleri sürüyor26 Temmuz 2024 Cuma 17:12
  • Türk Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu26 Temmuz 2024 Cuma 17:02
  • Tufan Erhürman: Kara duman salıp insanları da doğayı da zehirliyorsunuz26 Temmuz 2024 Cuma 16:48
  • Mülkiyet Sorunu: Londra’da Basın Kampanyası26 Temmuz 2024 Cuma 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti