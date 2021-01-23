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Küçük Kaymaklı’da kaza: 1 yaralı

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Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin soruşturması devam ediyor. 
Küçük Kaymaklı’da kaza: 1 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam 20:15 sıralarında, Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde, Dervişe Çankaya (K-19), yönetimindeki RT 833 plakalı aracı ile ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Öğretmen Akademisi çemberine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip çember içerisinde bulunan direğe çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin soruşturması devam ediyor. 

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