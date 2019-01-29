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Küçük Kaymaklı’daki kayıpların anısına fidan dikildi

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Lefkoşa Türk Belediyesi, Küçük Kaymaklı Muhtarlığı ile Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde bölgedeki bir yeşil alanda fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidanlar, çatışma dönemlerinde Küçük Kaymaklı’da kaybolanların anısına dikildi
Küçük Kaymaklı’daki kayıpların anısına fidan dikildi

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Yeşil Sokak’ta bulunan alanda gerçekleştirilen fidan dikimine LTB Park Bahçeler ve Aydınlatma Şubesi personeli yanında çevreye duyarlı yurttaşlar katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bölge muhtarı Ayşe Tahir Serhat ve dernek asbaşkanı Ali Zeybekoğlu ile birlikte ilk fidan dikimini yaparak günle ilgili açıklamalarda bulundular.

HARMANCI: “UZUN ZAMAN ACI ÇEKEN AİLELERİN KAYIPLARINI YAD EDEBİLECEKLERİ BİR ALAN OLACAK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, daha yaşanabilir bir kentin örnek muhtarlıklar ve örnek derneklerle birlikte yaratılabileceğine işaret etti.

Atıl durumdaki bir alanın ağaçlandırılmak suretiyle bölgeye yeni bir soluk kazandırılmakta olunduğunu ifade eden Harmancı, bunun yanında alanın uzun zaman acı çeken kayıp ailelerinin kayıplarını yad edebilecekleri bir yer olacağını dile getirdi.

Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Asbaşkanı Ali Zeybekoğlu da, yaratılacak fidanlığın Küçük Kaymaklı’da şehit ve kayıp olanların anısını yaşatacağını belirterek, “Umarım ileride bütün kayıplarımızı bulur, onların adını burada büyüyecek ağaçlara veririz” dedi.

Küçük Kaymaklı Muhtarı Ayşe Tahir Serhat ise duyarlı bir etkinlik olduğunu, bu gün yanlarında olanlara ve destek verenlere teşekkürü bir borç bildiğini ifade etti.

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