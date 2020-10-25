Küçük kıza cinsel istismarda bulunup öldüren caniyi halk maket bıçağı il
Arjantin'in Villa Munecas şehrinde yaşayan dokuz yaşındaki Abigail Riquel isimli kız çocuğu, 17 Ekim tarihinden arkadaşları ile oynamak için anne babasından izin alıp arkadaşının evine gitmek için evden çıktı.
Arjantin'de Jose Guaymas isimli genç, sokakta gördüğü 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduktan sonra kafasına taşla vurarak öldürdü. Kızgın kalabalık, caniyi maket bıçağı ile öldürdükten sonra çıplak bedenini polise teslim etti.
25 Ekim 2020 Pazar 22:15
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