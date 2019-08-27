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Küçük kızı taciz ettiği iddia edilen kişi öldüresiye dövüldü

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Türkiye/Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından darp edildi. Baygın halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı.
Küçük kızı taciz ettiği iddia edilen kişi öldüresiye dövüldü

İHA'nın haberine göre olay, Adapazarı ilçesi Kent Park içerisinde yaşandı. İddiaya göre, Y.T. isimli şahıs Kent Park'tan geçen bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. Bu esnada kızın babası tepki göstererek, kızına sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen Y.T.’ye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar da Y.T.’yi öldüresiye döverek hastanelik etti.

Kent Park'tan geçen Çark Deresi kenarında bilinci kapalı ve baygın halde yerde yatan Y.T.’yi gören diğer vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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