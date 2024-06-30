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Küçük raketler İskele'de ter döktü

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​​​​​​​52. Geleneksel İskele Festivali, hepsi birbirinden özel turnuvalarla devam ediyor.
Küçük raketler İskele'de ter döktü

Festivalin açılışıyla birlikte başlayan İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu’nun himayelerinde düzenlenen Tenis Turnuvası’nda 2 ve 9 yaş kategorisi ile Senyör ve Tenise Hoş geldin kategorilerinde çok sayıda tenisçi, mücadele ediyor. İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde devam eden ve 7 Temmuz’da son bulacak turnuvada dün (29 Haziran) akşam ödül töreni heyecanı var. Turnuvayı tamamlayan 9 yaş kategorisi tenisçiler, ödüllerini aldı. Turnuvaya katılan tüm çocuklara ayrıca katılım belgeleri de taktim edildi.  

 

TURNUVA 7 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

Tenis Turnuvası 9 yaş kategorisinde dereceye girenlere kupaları ve mücadelelerde ter döken tüm çocuklara katılım belgeleri İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa tarafından verildi. Turnuva bugün 8 yaş kategorisinin maçları ve maç sonucu ödül töreniyle devam edecek 

 

9 YAŞ KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER 

9 yaş erkekler 

1. Karan Karakaşlı

2. Daria Damirchi

3. Hasan Aren

4. Bora Ramiz

 

Alt grup erkekler

1. İnan Ali Altundağ

2. Kutsal İyikal

3. Ozan Dağlı

 

9 Yaş Kızlar 

1. Mevsim Metbulut

2. Selin Ünlüer

Yarı finalistler 

Melin Amber 

Çağer Emine Günser

 

Alt grup kızlar 

1. Alina Yusipova 

2. Defne Sakallı

3. Tamay Başaran

 

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