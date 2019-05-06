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Küçük Seval için yardım kampanyası başlatıldı

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3 yaşından beri ülkede ve Türkiye’de gördüğü tedavilerle hayatta kalmaya çalışıyor.
Küçük Seval için yardım kampanyası başlatıldı

6 yaşındaki küçük Seval, tam 3 yıl önce ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşadığı beyin felciyle hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye’de tedavi görmesi gerekli olan küçük Seval için yardım kampanyası başlatıldı.

Gemikonağı’nda sakin Sitem ve Settar Genç çiftinin çocukları olan küçük Seval, 3 yaşından beri ülkede ve Türkiye’de gördüğü tedavilerle hayatta kalmaya çalışıyor.

Yıllar süren tedavileri nedeniyle küçük Seval’in ailesi maddi ve manevi yönden ciddi zorluklarla boğuşurken, Türkiye’de devam edecek olan tedavi masrafları için zaman zaman yardım kampanyası yapmak zorunda kalınıyor.

Küçük Seval’in tedavi masrafları devlet tarafından karşılansa da, Türkiye’de devam edecek olan tedavilerinde, ailenin ciddi masrafları olduğu için bilet satışı yapılacağı belirtiliyor.

Yardım amaçlı basılan ve satılan biletlerin 20 TL olduğunu bildirildi

Biletler; Güzelyurt Şaziye Bingöl 05428661408; Lefke'den Sitem Genç 05428504024; Lefkoşa'dan Fatma Yaman 05338766540, Lefkoşadan Feriha Göktepe Hamisoglu 05428544592'ndan temin edilebilir.
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