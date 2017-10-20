Küçük ve ortaboy işletmelere yönelik sanayi siteleri için işbirliği

İskobir İkitelli Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliği ile Sefaköy Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, KTEZO’ya ziyaret gerçekleştirerek yapılabilecek işbirliklerini görüştü.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber görüşmede yaptığı konuşmada, geçen yıl sanayi sitelerinin işleyişi ve altyapı düzenlemeleri konusunda iyi uygulamaları görmek için Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda İstanbul’da bulunan İkitelli Sanayi Sitesi’nde incelemeler yaptıklarını ifade etti.

Kanber, Türkiye’de gerçekleştirdikleri ziyarete istinaden Odanın davetlisi olarak Yusuf Akgün ve heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sanayi sitelerinin, esnafın, zanaatkarın ve üreticilerin kalbinin attığı yer olduğunu kaydeden Başkan Kanber, amaçlarının karşılıklı deneyimlerden yararlanarak daha çok küçük ve ortaboy işletmelerin içinde yer alacağı sanayi sitesi projeleri ile ülkedeki sanayi bölgelerini daha nitelikli düzeye getirmek olduğunu ve bu çerçevede işbirliği yapmak için protokol hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

AKGÜN

Açıklamaya göre, İskobir İkitelli Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliği ile Sefaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Akgün ise ziyarette yaptığı konuşmada, sanayi sitelerinin yapımında ve işleyişinde devletin ve özellikle belediyelerin rolünün önemli olduğunu vurguladı.

Sefaköy Esnaf Odası olarak 1983 yılında İstanbul’da dönemin Belediye Başkanı ile işbirliğinde yapılan sanayi sitesi projesiyle esnaf ve imalatçılardan oluşan 130 bin KOBİ’nin dört yıl içerisinde şehrin dışına çıkarıldığını anlatan Akgün, bu projenin önemli bir parçası olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamlanması için mücadele verdiklerini ve bu bölgede iş yapan Kobi sayısının 30 bin olduğunu, 350 bin kişinin de burada çalıştığını ifade etti.

Akgün’ün, KTEZO esnaf ve sanayi sitesi ile Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi binalarını gözlemlediklerini, Oda’nın yaptığı bu çalışmaları takdirle karşıladıklarını, bu projelerin önemli bir başlangıç olduğunu, bundan sonrasında da Oda’nın atacağı çok daha önemli adımlar bulunduğunu, bu süreçte kendilerinin de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediği belirtildi.