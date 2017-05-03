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Küçükbaş hayvan besleyicileriyle yarım kalmış otellere bazı kolaylıklar

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Küçükbaş hayvan besleyicileriyle yarım kalmış otellere bazı kolaylıklar
Küçükbaş hayvan üreticilerinin yemlik arpa ve karma yem alımına yönelik krediler yeniden yapılandırılarak, uzatıldı.

Yarım Kalmış Otellerin Desteklenmesi Programı” kapsamında kullanılan kredilerin konsolidasyonu ve rehabilitasyonu yoluyla yeniden yapılandırılması yönünde karar alındı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, küçükbaş hayvan besleyicilerinin desteklenmesi amacıyla yeni kararlar üretti.

Buna göre, kredi kullandıran banka ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ek protokol imzalaması hususunda karar alındı.

Alınan karar uyarınca; küçükbaş hayvan besleyicilerine sağlanacak yemlik arpa ile besi yemi, besi peleti ve süt yeminin azami ödeme vadesi 31 Mayıs 2017 olup, azami vade hitamında anapara borçları ve faizleri borçlular tarafından bankaya ödenecek.

Banka, anapara borçlarla faizlerini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeyen küçükbaş hayvan besleyicisinin borçlarına 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren borcun tamamıyla tediyesine kadar kendi banka mevzuatlarına uygun faiz uygulayabilecek.

Faiz Farkı Fonu’ndan yapılacak faiz iadeleri, 31 Aralık 2016 tarihinde ve vade sonu olan 31 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek.

YARIM KALMIŞ OTELLER

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yeniden yapılandırma ve reel sektörün desteklenmesi projesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti hazine kaynaklarınca karşılanan Yarım Kalmış Otellerin Desteklenmesi Programı kapsamında kullanılan kredilerin konsolidasyonu ve rehabilitasyonu yoluyla yeniden yapılandırılması yönünde Bakanlar Kurulu’nda karar alındı.

Verilen bilgiye göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlı’ğının Bakanlar Kurulu’na sunduğu önerge ışığında Yarım Kalmış Otellerin Desteklenmesi Programı genişletildi.

Buna göre, yarım kalmış ve en az 60 yataklı otel yatırımlarının geriye kalan kısmının tamamlanması kapsamında kredi kullanan yatırımcıların kredi geri ödemelerinde dövizin keskin yükselişi nedeniyle ödeyemez duruma düşmeleri gerekçesine bağlı olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Kontrolünde; ABD Doları cinsinden alınmış kredilerin Türk Lirası’na dönüştürülmesine, Kalkınma Bankası’nın yürürlükteki cari Türk Lirası faiz oranlarının uygulanmasına ve başvurular için süre tanınmasına karar verildi.

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