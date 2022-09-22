  • BIST 3.288,91
  • Altın 987.144
  • Dolar 18.3507
  • Euro 18.0693
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Küçükbaş Hayvan Bildirimleri İçin Ek Başvuru Süresi Açıldı

» »
Küçükbaş Hayvan Bildirimleri İçin Ek Başvuru Süresi Açıldı
Küçükbaş Hayvan Bildirimleri İçin Ek Başvuru Süresi Açıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üreticilerin, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü’nün 26/3 maddesi gereğince, her yılın Haziran ve Aralık aylarında ellerindeki hayvan varlıklarını Veteriner Dairesi’ne bildirmeleri gerektiği ve Temmuz – Aralık 2022 dönemi için Veteriner Dairesi’nin üreticilere sahip oldukları hayvan varlıklarını 01.06.2022 – 30.06.2022 tarihleri arasında ilgili Kaza Veteriner Daireleri’ne yapması ve karşılığında “bildirim alındı fişi” almaları gerektiği önemle duyurulmuştu. Ancak birçok üreticinin bu çağrıyı gözden kaçırdığı ve mağdur olduğu tespit edilmiştir. Bakanlık ve Veteriner Dairesi’nin yaptığı istişareler doğrultusunda, bir defaya mahsus olmak üzere ek bildirim süresi açılması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda üreticiler 23.09.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasında ilgili Kaza Veteriner Daireleri’ne ek bildirim yapabileceklerdir. Üreticilerin bildirim yapmaları ve karşılığında “bildirim alındı fişi” almaları önemle duyurulmuştur.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP ve AKEL'den ortak Federasyon çağrısı22 Eylül 2022 Perşembe 15:36
  • Sezgin Çömez’in ölüm sebebi açıklandı22 Eylül 2022 Perşembe 15:18
  • Asım Akansoy: Erdoğan’ın Kıbrıs’ın tanınma çağrısı, iç politikasına yönelik yapılan bir açıklamadır22 Eylül 2022 Perşembe 13:56
  • Mehmet Harmancı: Lefkoşa’nın haklarının ‘bir milim geriye götürülmemesi’ için mücadele edeceğiz22 Eylül 2022 Perşembe 13:01
  • GMO Başkanı Oymen:Okullarda gıda güvenliği ve hijyene dikkat edilmeli22 Eylül 2022 Perşembe 12:42
  • Grevlerine devam eden kamuda örgütlü sendikalar, bugün Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı22 Eylül 2022 Perşembe 12:40
  • TDP Gençlik Örgütü, TDP MYK'dan istifa etti22 Eylül 2022 Perşembe 12:21
  • Son Dakika: TDP Gençlik Örgütü Başkan ve MYK'ya sert eleştiriler getirdi ve istifa etti!22 Eylül 2022 Perşembe 11:27
  • KTEZO basın bildirisi yayımladı22 Eylül 2022 Perşembe 11:24
  • Sağanak yağmur bekleniyor22 Eylül 2022 Perşembe 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti