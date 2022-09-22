Küçükbaş Hayvan Bildirimleri İçin Ek Başvuru Süresi Açıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üreticilerin, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü’nün 26/3 maddesi gereğince, her yılın Haziran ve Aralık aylarında ellerindeki hayvan varlıklarını Veteriner Dairesi’ne bildirmeleri gerektiği ve Temmuz – Aralık 2022 dönemi için Veteriner Dairesi’nin üreticilere sahip oldukları hayvan varlıklarını 01.06.2022 – 30.06.2022 tarihleri arasında ilgili Kaza Veteriner Daireleri’ne yapması ve karşılığında “bildirim alındı fişi” almaları gerektiği önemle duyurulmuştu. Ancak birçok üreticinin bu çağrıyı gözden kaçırdığı ve mağdur olduğu tespit edilmiştir. Bakanlık ve Veteriner Dairesi’nin yaptığı istişareler doğrultusunda, bir defaya mahsus olmak üzere ek bildirim süresi açılması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda üreticiler 23.09.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasında ilgili Kaza Veteriner Daireleri’ne ek bildirim yapabileceklerdir. Üreticilerin bildirim yapmaları ve karşılığında “bildirim alındı fişi” almaları önemle duyurulmuştur.