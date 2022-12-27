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Küçükbaş hayvan bilgileri, 30 Aralık'a kadar Veteriner Dairesi'ne bildirilmesi gerekiyor

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Veteriner Dairesi, kayıtlı küçükbaş hayvan bilgilerinin 30 Aralık’a kadar güncellenmesi gerektiğini hatırlattı.
Küçükbaş hayvan bilgileri, 30 Aralık'a kadar Veteriner Dairesi'ne bildirilmesi gerekiyor

Veteriner Dairesi, küçükbaş hayvan üreticilerinin her yıl Haziran ve Aralık aylarında Daire’ye kayıtlı hayvan bilgilerini güncellemesi gerektiğini ve küçükbaş hayvan üreticilerinin bölge veteriner dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi zorunluluğu bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, “30 Aralık’a kadar küçükbaş hayvan üreticileri, bölge veteriner dairelerinden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan tüm küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak ve yeni işletme açan üreticilerin Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları 2022 yılı güncel üyelik belgelerini sunarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir” denildi.

 UYARI

Beyanlarını yapmayan, yapılacak resmi denetimlerde yanlış beyanda bulunduğu saptanan, işletmesinde brucella yönünden pozitif olan hayvanlarını kesime göndermeyen, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nde güncel kaydı bulunmayan, Veteriner Dairesi tarafından kesilen cezaları ile ücretlerini ödemeyen hayvan üreticilerinin doğrudan gelir desteğinden yararlandırılmayacağı uyarısında bulunuldu.  

Üreticilerin, kaza/ bölge veteriner dairelerine küçükbaş hayvan varlıklarının beyanını yapmaları, ödenmemiş ceza veya kulak numarası ücretlerini ödemeleri, işletmelerindeki brucella pozitif hayvanlarını kaza/bölge veteriner daireleri ile koordine ederek tazminatlı kesimlerini gerçekleştirmeleri gerektiği belirtildi.

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