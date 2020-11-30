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Küçükbaş Hayvan Üreticileri İçin Son Beyan Tarihi Açıklandı

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Küçükbaş Hayvan Üreticileri İçin Son Beyan Tarihi 31 Aralık
Küçükbaş Hayvan Üreticileri İçin Son Beyan Tarihi Açıklandı

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez hayvan miktarlarını güncellemesi gerekmektedir. Bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticilerinin Kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Üreticiler, Kaza Veteriner Daireleri’nden alacakları formu doldurmalı ve müracaat esnasında kayıt defterlerini de beraberlerinde bulundurmalıdırlar.

Küçükbaş Hayvan başı doğrudan gelir desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 2020 yılı üyeliklerinin güncel olması gerekmektedir.

Ayrıca, küçükbaş hayvan üreticilerinin 31 Aralık tarihine kadar bildirimde bulunması yasal bir zorunluluktur. Beyanda bulunmayan üreticiler, yasada yer alan ilgili madde uyarınca cezai müeyyideye tabi tutulabilecek ve doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanamayacaklardır.

Üreticilerimize önemle duyurulur.

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