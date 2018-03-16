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Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği hayvancılara yönelik tedbirler alınması çağrısı yaptı

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Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği hayvancılara yönelik tedbirler alınması çağrısı yaptı
Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği hayvancılara yönelik tedbirler alınması çağrısı yaptı

KKTC Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Hükümeti, kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşayan hayvan üretici ve yetiştiricilerine yönelik rahatlatıcı tedbirler almaya çağırdı.                                                                                                                                                           
Birlik Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Kuraklık gerçeğini herkes görsün!” denilerek, kooperatiflere olan borçların faizsiz ötelenmesi, hibe arpa ve kaba yem destekleri ve çiftçilerin kuraklık ödemeleri için gereken çalışmanın  başlatılması istendi.

2017’de yaşanan kuraklıktan dolayı hayvancının çok sıkıntı çektiği, üreticilerin kuraklık ödemesi almadığı ve netice verici herhangi bir çalışma yapılmadığı kaydedilen açıklamada, 
“Hayvancının, çiftçinin rahatlaması için bırakın çalışmayı yapmayı kimse açıklama bile yapmıyor.   Ülkemizde yaşanan kuraklık ekonomik faaliyette bulunan her sektörü etkileyecektir. Kuraklık gerçeğini herkes görsün! Kooperatiflere olan borçların faizsiz ötelenmesi,hibe arpa ve kaba yem destekleri ve çiftçilerimizin kuraklık ödemeleri için gereken çalışmayı başlatsın” denildi.

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