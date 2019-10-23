Küçükbaş hayvan üreticilerine “0” faizle “Yemlik Kredisi”

Küçükbaş hayvan üreticilerinin kış döneminde yaşadığı yem sıkıntısının önüne geçmek ve hayvancıyı desteklemek amacıyla Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası tarafından küçükbaş hayvan üreticilerine “0” faiz ile “Yemlik Kredisi” verilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Koopbank arasında imzalanan protokol çerçevesinde verilecek kredi için başvurular başladı. Başvuruların 31 Aralık’a kadar Koopbank şubelerine veya köy kooperatiflerine yapılması gerekiyor.

Koopbank tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kredilerin vadesi 30 Nisan 2020 olacak ve üreticilerin alacağı kredilerin 30 Nisan tarihine kadar oluşacak tüm faizi devlet tarafından karşılanacak.

Üreticiler kullanacakları kredi için herhangi bir komisyon da ödemeyecek.

Küçükbaş hayvan üreticileri, yalnızca TÜK’ten yemlik arpa veya Binboğa Yem Sanayi’nden besi yemi, süt yemi veya besi peleti almak için Koopbank’ın bu kredisinden yararlanabilecek.

Krediden yalnızca KKTC Veteriner Dairesi’nde küçükbaş hayvan kaydı bulunan üreticilerin faydalanabilecek; hayvanları kayıt altında olmayan üreticiler “0” faizli yemlik kredisinden yararlanamayacak.