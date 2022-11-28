Küçükbaş hayvan üreticilerine çağrı!

Yapılan açıklama şöyle:

Küçükbaş Hayvan İşletmesi Sahiplerinin Dikkatine;

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticileri, her yıl Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez Veteriner Dairesinin belirlediği tarihlerde daireye kayıtlı hayvan bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticilerinin Bölge Veteriner Dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu bağlamda; 01-30 Aralık 2022 döneminde küçükbaş hayvan üreticileri, Bölge Veteriner Dairelerinden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan tüm küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak ve yeni işletme açan üreticilerin Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları 2022 yılı güncel üyelik belgelerini sunarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Beyanlarını yapmayan,

Yapılacak resmi denetimlerde yanlış beyanda bulunduğu saptanan,

İşletmesinde brucella yönünden pozitif olan hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen,

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne güncel kaydı bulunmayan, ,

Veteriner Dairesi tarafından kesilen cezaları ile ücretlerini ödemeyen hayvan üreticileri doğrudan gelir desteğinden yararlandırılmayacaklarını bilgilerinize sunar,

Üreticilerimizin 30 Aralık 2022 tarihine kadar;

Kaza/ Bölge Veteriner Dairelerine küçükbaş hayvan varlıklarının beyanını yapmalarını,

Ödenmemiş ceza veya kulak numarası ücretlerini ödemelerini,

İşletmelerindeki Brucella pozitif hayvanlarını Kaza/Bölge Veteriner Daireleri ile koordine ederek tazminatlı kesimlerini gerçekleştirmeleri önemle duyurulur.