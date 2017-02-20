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Küçükbaş hayvan üreticilerine hibe arpa

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Küçükbaş hayvan üreticilerine hibe arpa
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik hibe arpa verileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvan üreticilerine destek olmak ve hayvanlarının beslenmesine katkı koymak amacıyla, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik hibe arpa uygulamasına başlanacağını belirtti.

Çavuşoğlu, küçükbaş hayvan üreticilerine hayvan başına 15  kg olmak üzere ve bir üreticiye 7.5 tonu geçmemek kaydıyla arpa hibesi verilmesine 27 Şubat itibarıyla başlanacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu bir soru üzerine, büyükbaş hayvan üreticilerine ise 70 sağmal ineğe kadar, sağmal inek başına 180 TL desteğin de hayvan sayımları biter bitmez Mart ayı içerisinde ödeneceğini dile getirdi.

 

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