Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Hibe Yemlik Arpa Verilmesine Yarın Başlanıyor

Toprak Ürünleri Kurumu, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik hibe yemlik arpa verilmesine, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü (yarın) başlıyor.

Hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda, küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize hibe arpa verileceği duyurulmuştu.

Haziran 2021 bildirim döneminde hayvan beyanlarını yapan üreticilerin, Veteriner Dairesi’nin 18 Kasım 2021 tarihindeki güncel kayıtları baz alınarak, 12 aylık yaştan büyük damızlık hayvan miktarlarına göre 1-350 hayvan için 30 Kg/Hayvan, 351-700 hayvan için 23 Kg/Hayvan ve 701-1,000 hayvan için 18 Kg/Hayvan olarak hesaplanacak hakedişleri Toprak Ürünleri Kurumu tarafından kendilerine ulaştırılacaktır.

Hibe yemlik arpaları, küçükbaş hayvan üreticilerinin bölgelerinde bulunan ambarlardan verilecek olup, ambarlarda sıkışıklık yaşanmaması ve üreticilerin hibe arpalarını daha rahat alabilmelerine imkan sağlanması amacıyla randevu sistemi uygulanacaktır.

Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Hibe Yemlik Arpa verilmesine aşağıda ismi yazılı Kurum ambarlarında başlanacaktır.

Üreticilerimiz, bölgelerindeki Toprak Ürünleri Ambarlarını arayarak, randevu alabileceklerdir.

Tüm küçükbaş hayvan üreticilerimize önemle duyurulur.

Toprak Ürünleri Bölge Tesisleri Telefon Numaraları

Toprak Ürünleri Haspolat 233 5413

Toprak Ürünleri Güzelyurt 714 1167

Toprak Ürünleri Akdoğan 377 7318

Toprak Ürünleri Mağusa No 4 0533 864 7343

Toprak Ürünleri Kumyalı Silo 375 5080

Toprak Ürünleri İskele 371 2506

Toprak Ürünleri Geçitkale 373 3319