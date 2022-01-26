Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Yönelik Eğitim Düzenlenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Yeniboğaziçi’nde küçükbaş hayvancılıkta İşletme verimliliğini artıracak konularda uygulamalı eğitim düzenlenecektir.
Bu çerçevede, 27 Ocak Perşembe günü saat 15.00’de Yeniboğaziçi Belediyesi Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Nazan Koluman tarafından Küçükbaş Hayvancılıkta İşletme Verimliliğini Etkileyen Faktörler konusunda eğitim gerçekleştirilecektir.
Eğitim, bölgedeki tüm üreticilerimize açıktır
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