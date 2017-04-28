Küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik kredili arpa uygulaması uzatıldı

Küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik kredili yemlik arpa uygulamasının 31 Mayıs’a kadar uzatıldığı açıklandı.

KKTC Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, küçükbaş üreticilerine yönelik kredili yemlik arpa uygulamasının Birliğin girişimleri neticesinde Nisan sonundan Mayıs sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin kredili arpaya gösterdiği talebin uygulamanın sürdürülmesinin gerektiğini gösterdiği kaydedilen açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na Birliğin süreyi uzatma talebine verdiği olumlu cevaptan dolayı teşekkür edildi.