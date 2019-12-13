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Küçükbaş hayvan üreticilerinin, 31 Aralık’a kadar hayvan varlıklarına ait güncel beyanda bulunması gerekiyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükbaş hayvan üreticilerinin, 31 Aralık’a kadar hayvan varlıklarına ait güncel beyanda bulunması gerektiğini duyurdu.
Küçükbaş hayvan üreticilerinin, 31 Aralık’a kadar hayvan varlıklarına ait güncel beyanda bulunması gerekiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez hayvan miktarlarını güncellemesi gerektiği belirtilerek, bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticilerinin Kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, üreticilerin Kaza Veteriner Daireleri’nden alacakları formu doldurmaları ve müracaat esnasında üreticilerin kayıt defterlerini de beraberlerinde bulundurması istendi.

BİLDİRİM ZORUNLU... BEYANDA BULUNMAYAN DGD’DEN YARARLANAMAYACAK

Açıklamada ayrıca küçükbaş hayvan üreticilerinin 31 Aralık tarihine kadar bildirimde bulunmasının yasal bir zorunluluk olduğu vurgulanarak, beyanda bulunmayan üreticilerin yasada yer alan ilgili madde uyarınca cezai müeyyideye tabi tutulabileceği ve gününde beyanda bulunmayan üreticilerin doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanamayacağı uyarısında bulunuldu.

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