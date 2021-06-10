Küçükbaş ve Büyükbaş hayvan bildirim

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü ile Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin her yılın Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez ve büyükbaş hayvan üreticilerinin Veteriner Dairesi’nin belirlediği tarihlerde, daireye kayıtlı hayvan bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerinin Kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu bağlamda; 01-30 Haziran 2021 döneminde küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerinin, Kaza/Bölge Veteriner Daireleri’nden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak ve Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları 2021 yılı güncel üyelik belgelerini sunarak, bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen süre içerisinde beyanlarını yapmayan işletme sahiplerine, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası tahtında idari para cezası uygulanabilecek ve doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanamayacaklardır.

Üreticilerimize önemle duyurulur.

Veteriner Dairesi Müdürlüğü