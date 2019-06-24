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Küçükkaya: Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmiyorum

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Ortak yayın öncesi Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme nedeniyle eleştirilere konu olan gazeteci İsmail Küçükkaya, "Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum" dedi.
Küçükkaya: Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesi gerçekleşen Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya, bugün bazı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu ile yayın öncesi gerçekleştirdiği görüşme nedeniyle eleştirilen Küçükkaya, şunları söyledi:

“Ben Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü o her şeyi biliyor. Danışmanları her şey biliyor. Türkiye’nin gözü önünde oldu her şey. Kendisine baskı yaptılar. Belki yanlış bilgiler verildi. Normalde kendi kendime kalsam hakkımı helal ederim. Kimlere ne haklar helal ettim ben. 

Ama bu kez Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim. Kendisini Allah’a havala ediyorum. Çünkü maalesef annem her şeye tanık oldu. Annem İstanbul’da kalmayı sevmemesine rağmen diş tedavisi için bendeydi. Yaşadığım bu süreci maalesef onun yanında konuşmak zorunda kaldım. O nedenle hakkımı Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmiyorum. Onu Allah’a havale ediyorum.”

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