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Küçükkaya'dan Erdoğan'a tepki: Kim kaybeder?

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İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz günlerde Erdoağan'ın gazeteci ve akademisyenlerle yaptığı toplantıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Küçükkaya'dan Erdoğan'a tepki: Kim kaybeder?

Vahdettin Köşkü'nde gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenlerini, bazı yazar ve akademisyenleri toplayan Erdoğan, FOX TV'yi toplantıya davet etmedi.

FOX TV'nin toplantıya çağırılmamasına sosyal medya hesabından tepki gösteren İsmail Küçükkayaya, ' Soru şu: Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bilgilendirme için tüm TV ve gazeteleri toplantıya davet ederken, 6 yıldır hiç tartışmasız ülkenin en çok sevilen ve izlenen, en etkili TV’sinin haber merkezi yöneticisini davet etmiyorsa KİM KAYBEDER? Kimse kazanmaz ama KİM KAYBEDER? ' ifadelerinin kullandı.

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